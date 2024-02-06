Омск-Информ
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·Общество

Такое мнение высказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Интересное мнение о будущем портала госуслуг высказал в интервью телеканалу «Звезда» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

– Я считаю, что скоро вообще портала госуслуг, может,  не будет. Вы будете получать услугу через голосовую колонку. Вы скажете, что хотите получать такую услугу – записаться в поликлинику, получить какое-то разрешение, сдать на права. Это можно будет сделать через голосовую колонку. Она будет с вами разговаривать, за вас подавать все заявления, записывать, напоминать, – заявил министр.

Интересно, будет ли в действительности реализована такая идея и смогут ли умные колонки защитить россиян от мошенников, получающих доступ к порталу госуслуг, либо такие колонки, наоборот, станут уязвимыми. 

·Общество

Такое мнение высказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Интересное мнение о будущем портала госуслуг высказал в интервью телеканалу «Звезда» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

– Я считаю, что скоро вообще портала госуслуг, может,  не будет. Вы будете получать услугу через голосовую колонку. Вы скажете, что хотите получать такую услугу – записаться в поликлинику, получить какое-то разрешение, сдать на права. Это можно будет сделать через голосовую колонку. Она будет с вами разговаривать, за вас подавать все заявления, записывать, напоминать, – заявил министр.

Интересно, будет ли в действительности реализована такая идея и смогут ли умные колонки защитить россиян от мошенников, получающих доступ к порталу госуслуг, либо такие колонки, наоборот, станут уязвимыми. 