Омск-Информ
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·Политика

Злоумышленники создали фейковый аккаунт председателя РЭК Омской области Дмитрия Русских.
Мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты от лиц руководителей различных ведомств региона. На этот раз злоумышленники создали поддельные страницы председателя РЭК Омской области Дмитрия Русских.
– Мошенники создают фейковые аккаунты с моим именем, ведут обманчивую переписку с коллегами, обещают решить те или иные вопросы. Обращаю внимание: я номер телефона не менял, в мессенджерах пишу только со своего телефона. В соцсетях мои аккаунты являются официальными, – отметил Русских.
За последнее время мошенники уже успели создать фейковые аккаунты Владимира Шнипко, Анны Негодуйко и других глав региональных министерств.
·Политика

Злоумышленники создали фейковый аккаунт председателя РЭК Омской области Дмитрия Русских.
Мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты от лиц руководителей различных ведомств региона. На этот раз злоумышленники создали поддельные страницы председателя РЭК Омской области Дмитрия Русских.
– Мошенники создают фейковые аккаунты с моим именем, ведут обманчивую переписку с коллегами, обещают решить те или иные вопросы. Обращаю внимание: я номер телефона не менял, в мессенджерах пишу только со своего телефона. В соцсетях мои аккаунты являются официальными, – отметил Русских.
За последнее время мошенники уже успели создать фейковые аккаунты Владимира Шнипко, Анны Негодуйко и других глав региональных министерств.