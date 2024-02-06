Еще 10 тыс. рублей с ее счета исчезли после общения с «полицейским». Разумеется, звонившие не были теми, за кого себя выдавали.

Еще 10 тыс. рублей с ее счета исчезли после общения с «полицейским». Разумеется, звонившие не были теми, за кого себя выдавали.

47-летняя жительница Исилькуля обратилась в местный отдел полиции. С ее карты похитили 105 тыс. рублей. Ей позвонили через мессенджер, собеседник представился сотрудником портала госуслуг и сказал, что на нее пытаются оформить кредит.

– Для аннулирования заявки женщине якобы необходимо пополнить некий безопасный счет, что она и сделала, совершив перевод 95 000 рублей на реквизиты, указанные звонившим. Для того чтобы «обезопасить» ее от дальнейшего взлома, «специалист» потребовал совершения ряда манипуляций, которые ей диктовал на этот раз уже «сотрудник полиции», – рассказали в УМВД России по Омской области.

Назвав мнимому полицейскому код подтверждения, женщина увидела, что с ее счета списалось еще 10 тыс. рублей. Только тогда она поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в настоящую полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».