Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Заболеваемость среди городских школьников и дошкольников растет.
По данным на 5 февраля, в 85 омских школах на карантин отправили 466 классов. Два учебных заведения (гимназия № 9 и санаторная школа-интернат № 11) из-за большого числа болеющих учеников закрыли полностью.
Карантин также объявили в 50 детских садах города. В них не работают 95 групп.
Неделей ранее на карантине находились 294 класса и 55 детсадовских групп.
1168
·Общество

Заболеваемость среди городских школьников и дошкольников растет.
По данным на 5 февраля, в 85 омских школах на карантин отправили 466 классов. Два учебных заведения (гимназия № 9 и санаторная школа-интернат № 11) из-за большого числа болеющих учеников закрыли полностью.
Карантин также объявили в 50 детских садах города. В них не работают 95 групп.
Неделей ранее на карантине находились 294 класса и 55 детсадовских групп.
1168