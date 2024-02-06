Мужчину задержали сотрудники ГИБДД, когда он возвращался с товаром из Омска.

Мужчину задержали сотрудники ГИБДД, когда он возвращался с товаром из Омска.

Полицейские Тарского района завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в производстве, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированного алкоголя и табачных изделий.

В сентябре прошлого года мужчина купил в Омске почти 1,7 тысячи бутылок спиртного и 1 тысячу пачек сигарет. Весь товар был немаркирован, однако он решил его продать. Планам «предпринимателя» помешали сотрудники ГИБДД, которые остановили его на дороге в Тарском районе именно тогда, когда он возвращался с покупками.

– По оценке экспертов, изъятая сотрудниками полиции у фигуранта немаркированная алкогольная продукция в своем составе содержит этиловый спирт и изготовлена без соблюдения требований ГОСТа, – рассказали в полиции.

Теперь уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.