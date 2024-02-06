Эти люди устраиваются на работу в банки и сотовые компании, а потом данные клиентов оказываются у мошенников. Порой их удается вычислить.

Эти люди устраиваются на работу в банки и сотовые компании, а потом данные клиентов оказываются у мошенников. Порой их удается вычислить.

Дистанционные мошенничества – вещь распространенная. Однако возможными они становятся в том числе и за счет клиентской базы данных, попадающих в руки злоумышленников. Ими мошенников снабжают сообщники, которые для этого даже устраиваются работать в банки или компании сотовых операторов. Возможно ли их вычислить и привлечь к ответственности?

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной защите от кибермошенников, ответ на этот вопрос попытался дать заместитель начальника отдела уголовного розыска по расследованию преступлений в сфере информационных технологий УМВД России по городу Омску Владимир Мироненко.

– Такая информация поступает нам от сотрудников службы безопасности банков или сотовых компаний. Если они видят какие-то подозрительные действия своих сотрудников, то, естественно, сообщают нам. А мы уже стараемся пресечь слив подобной информации, – рассказал Мироненко.

Полицейский подтвердил, что ответственность в таких случаях именно уголовная. При этом сослался на то, что возглавляемое им направление этим не занимается, это задача специализированного отдела полиции по борьбе с киберпреступностью.

По данным, приведенным Мироненко, с 2023 года в Омске произошло 5,5 тыс. случаев дистанционного мошенничества. Ущерб, причиненный преступниками, превышает миллиард рублей.