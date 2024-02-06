До сентября следующего года в новое жилье должны переехать более 4 тысяч горожан и еще около 1 тысячи жителей районов.

До сентября следующего года в новое жилье должны переехать более 4 тысяч горожан и еще около 1 тысячи жителей районов.

Правительство Омской области внесло изменения в адресную программу по переселению жителей региона из аварийного жилья. Соответствующее постановление было опубликовано в «Омском вестнике».

Так, до сентября 2025 года в области должны расселить 5173 человека, большая часть из которых (около 4 тыс.) проживает в Омске. Общая площадь аварийного жилья составляет 78 тыс. кв. м.

В число домов, которые должны быть расселены до 1 сентября 2025 года, вошло 139 зданий.