Контракт на аренду истек в 2018 году, а департамент имущественных отношений забыл об этом.

Контракт на аренду истек в 2018 году, а департамент имущественных отношений забыл об этом.

Илье Брегману. Ведомство потребовало от него выплатить долг, который образовался от аренды земли под «Флагманом», Департамент имущественных отношений обратился в суд с иском к бизнесмену. Ведомство потребовало от него выплатить долг, который образовался от аренды земли под «Флагманом», сообщает NGS55.RU. Общая площадь участка составила почти 4,8 тыс. кв. м.

Оказалось, что договор аренды на землю был заключен еще с отцом предпринимателя, в 2017 году он передал все контракты сыну. В 2018 году срок договора истек, и департамент перестал взимать плату за аренду. Только через несколько лет ведомство направило бизнесмену иск об уплате долга, который к этому моменту уже составлял 866 тыс. рублей. Однако вскоре депимущества снизил сумму иска до 392 тыс. рублей.

Арбитражный суд удовлетворил иск и обязал предпринимателя выплатить долг.