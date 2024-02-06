ДТП произошло прошлым летом в микрорайоне Николаевка. Мужчина, управлявший квадроциклом, был нетрезв.

ДТП произошло прошлым летом в микрорайоне Николаевка. Мужчина, управлявший квадроциклом, был нетрезв.

В Омске завершилось расследование уголовного дела о ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. Случай произошел в июле прошлого года в микрорайоне Николаевка.

52-летний мужчина сел за руль квадроцикла, который ему подарил сын. Права на управление вездеходом у отца не было. Двигаясь по улице Загородной, водитель не обратил внимание на играющих здесь же маленьких девочек. Внезапно одна из них побежала через дорогу, и квадроцикл ударил ее передним бампером.

Родственники водителя сами отвезли девочку в больницу и сообщили о случившемся ее матери. Уже из больницы о произошедшем сообщили в полицию.

– Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и выяснили, что гражданин имеет признаки алкогольного опьянения: результаты освидетельствования показали, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысила максимальное значение погрешности алкотестера. Мужчина пояснил, что был очень взволнован и после произошедшего выпил 150 миллилитров водки, – сообщили в УМВД России по Омской области.

На омича составили протоколы об административном правонарушении, назначили штраф 30 тыс. рублей и лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Но позже следователь назначил судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы и опросил очевидцев. После этого картина поменялась. Выяснилось, что мужчина не принял мер, способных предотвратить опасную ситуацию, не посигналил, не посмотрел, собирается кто-то из детей перебегать дорогу или нет. Да и скорость была высоковата.

– В ходе следствия доказано, что обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, – заявили в полиции.

Материалы уголовного дела направлены в Первомайский районный суд.