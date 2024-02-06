Ранее омича посадили за покушение на сбыт наркотиков. Но за решеткой он стал приверженцем международной террористической организации и получил новый срок.

Ранее омича посадили за покушение на сбыт наркотиков. Но за решеткой он стал приверженцем международной террористической организации и получил новый срок.

2-й Восточный окружной военный суд огласил приговор омичу Никите Яковлеву. Еще в 2017 году Яковлева посадили на 6 лет за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас он бы уже вышел на свободу, но за решеткой он заводил разговоры о терроризме с сокамерником. Как оказалось, омич является сторонником украинского батальона «Азов», который признан международной террористической организацией.

– Яковлев в ходе систематических бесед с другим осужденным распространял информацию, направленную на формирование у него идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а также представления о допустимости осуществления террористической деятельности, – сообщили в пресс-службе суда.

Суд по совокупности с наказанием по приговору Советского районного суда Омска 2017 года отправил Никиту Яковлева в колонию строгого режима на срок 3 года 2 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил.