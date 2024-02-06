Для сельских механизаторов подготовили удобные спальные места. Но они один раз вышли на работу и больше не захотели убирать снег.

Для сельских механизаторов подготовили удобные спальные места. Но они один раз вышли на работу и больше не захотели убирать снег.

Идея привлечения сельских механизаторов к уборке снега в Омске потерпела фиаско. Ранее директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Зурнаджан рассчитывала привлечь сельских комбайнеров к очистке городских дорог. Для них создали все условия, но механизаторы вышли на одну смену и больше не захотели работать.

– Мы для иногородних механизаторов сделали 10 спальных мест. Одна комната в Советском округе, одна в Кировском. К нам приехали сельские механизаторы, условия проживания их устроили. Вышли на работу, сели на грейдер. Сели, посмотрели и сказали:«Галина Максимовна, спасибо, что вы нас приняли, но так мы не хотим работать», – пожаловалась в эфире ГТРК «Иртыш» Галина Зурнаджан.

Привыкшим к простору полей труженикам оказалось непросто работать в стесненных городских условиях. Поэтому они отказались от работы.

По словам Галины Зурнаджан, штатное расписание УДХБ составляет 1813 рабочих мест, занято 1471 из них. То есть предприятию не хватает почти 300 человек. При этом зарплата у городских дорожников приличная – от 60 до 100 тыс. рублей.