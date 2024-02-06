Лидером рейтинга стала Пермь. Омск же расположился между Нижнекамском и Ульяновском.

Лидером рейтинга стала Пермь. Омск же расположился между Нижнекамском и Ульяновском.

Омск оказался на 28-м месте в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, который представила компания SIMETRA. Ценовая доступность транспорта была оценена в 60 баллов, удобство и комфорт получили 69 баллов, функциональность транспортной сети – 60 баллов, физическая доступность – 65 баллов, при этом за безопасность и развитие транспорт города получил только 28 баллов.

Лидером рейтинга стала Пермь, второе место занял Новокузнецк, третье – Екатеринбург. Омск же расположился между Нижнекамском и Ульяновском.

Самый худший общественный транспорт по итогам исследования находится в Анапе, Балаково и Уссурийске.