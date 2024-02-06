Мужчина перечислил 250 тысяч, чтобы «застолбить» понравившийся дом в Краснодаре, но в итоге «продавец» куда-то исчез.

Мужчина перечислил 250 тысяч, чтобы «застолбить» понравившийся дом в Краснодаре, но в итоге «продавец» куда-то исчез.

Житель Называевска лишился 250 тыс. рублей при попытке купить дом в Краснодаре. Как сообщили в полиции, 46-летний мужчина увидел объявление о продаже дома в столице Кубани и даже перевел 250 тысяч якобы продавцу в качестве залога.

Но, как это часто бывает, сразу после перевода средств «продавец» перестал выходить на связь. Причем и объявление о продаже дома тоже исчезло. Житель Называевска понял, что его обманули, и пошел в полицию.

По этому факту возбуждено уголовное дело.