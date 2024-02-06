В должности атамана Сибирского войскового казачьего общества Андрея Тимошенко утвердил президент Владимир Путин.

В должности атамана Сибирского войскового казачьего общества Андрея Тимошенко утвердил президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ «Об атамане Сибирского войскового казачьего общества», согласно которому назначил на эту должность помощника губернатора Омской области, Героя России Андрея Тимошенко.

Отметим, что 22 сентября 2023 года в Омске в ходе отчетно-выборного круга Сибирского войскового казачьего общества полковник Тимошенко был избран атаманом этого общества. После голосования Андрей Тимошенко в торжественной обстановке был приведен к казачьей присяге и вступил в должность. Сейчас президент утвердил его назначение.

Новому атаману Сибирского войска 51 год. Он родился в Узбекистане, проходил службу в Чечне и Абхазии. В 1995 году удостоен звания Героя Российской Федерации. С ноября 2018 года Тимошенко работал советником заместителя генерального директора Радиозавода им. А. С. Попова, а в августе 2023 года стал помощником губернатора Омской области.