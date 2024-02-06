Мужчина пришел в пункт выдачи разбираться по поводу некачественного товара. Разговор завершился рукоприкладством.

Мужчина пришел в пункт выдачи разбираться по поводу некачественного товара. Разговор завершился рукоприкладством.

Омские полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел в пункте выдачи Ozon на улице Стальского. Там подрались посетитель и сотрудник пункта.

Как сообщает РИА Новости, 50-летний посетитель пришел разобраться по поводу некачественного товара. Спор мужчин перешел в словестный конфликт. Когда посетитель собрался уходить, он передумал, вернулся к стойке и швырнул стаканчик для мелочи в сотрудника пункта выдачи. Тот не стерпел обиды и полез в драку, которую разняли очевидцы.

В пресс-службе УМВД России по Омской области подтвердили, что разговор в пункте выдачи «завершился рукоприкладством. Сейчас стражи порядка проводят проверку.