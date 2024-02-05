Девушка и ее бывшая работодательница устроили конфликт. Одна из них позвала молодого знакомого, но ее оппонентку это не смутило.

Девушка и ее бывшая работодательница устроили конфликт. Одна из них позвала молодого знакомого, но ее оппонентку это не смутило.

Конфликт в Октябрьском округе закончился ножевым ранением.

27-летняя девушка начала ругаться со своей бывшей работодательницей, которая позвала на помощь 21-летнего знакомого. Но бывшая подчиненная ее знакомой достала нож и ударила парня в грудь.

Как сообщают в соцсети, молодой человек лежит в больнице с повреждением легкого. А на его обидчицу завели уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.

– Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дополнительно в отделе полиции зарегистрирован материал проверки по факту ненадлежащего исполнения омичкой родительских обязанностей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Очевидцы конфликта сообщают, что девушка, ударившая парня ножом, является известной в узких кругах блогершей с сомнительной репутацией.