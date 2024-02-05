Хоккеисты «Коламбуса» славно порыбачили в Мексике и каким-то образом поймали акулу.

Хоккеисты «Коламбуса» славно порыбачили в Мексике и каким-то образом поймали акулу.

Бывший игрок «Авангрда» Егор Чинахов вместе с нынешними партнерами по «Коламбусу» съездил в Мексику, где они поймали на рыбалке акулу.

На фото с пойманной акулой кроме Чинахова запечатлены нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Александр Тексье, а также агент Шуми Бабаев.

– Без комментариев. Я в шоке, и акула тоже, – написал Марченко.

Следующий матч «Коламбус» проведет только 11 февраля, поэтому у игроков команды есть возможность отдохнуть.