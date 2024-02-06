«Свой вклад» позволяет самостоятельно выбирать условия хранения денег, регулируя возможности пополнения и совершения расходных операций.

«Свой вклад» позволяет самостоятельно выбирать условия хранения денег, регулируя возможности пополнения и совершения расходных операций.

РСХБ запустил новый вклад-конструктор «Свой вклад». Ставка по вкладу варьируется в зависимости от выбранных условий. Максимальная доходность по вкладу составит 14,2 % годовых при оформлении депозита через интернет-банк или мобильное приложение на 180 или 270 дней с выплатой процентов в конце срока, без условий пополнения и снятия.

– Формат вклада-конструктора позволяет клиентам банка самостоятельно подобрать комфортные условия. Это сокращает время на поиски выгодного предложения и дает возможность адаптировать продукт под свои потребности и возможности, – пояснила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Елена Волосевич.

«Свой вклад» можно открыть на собственное имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 тыс. рублей, 100 долларов США/евро – без возможности пополнения и совершения расходных операций, 5 тыс. рублей с условием пополнения, но без возможности расходных операций или 10 тыс. рублей при условии совершения расходных операций. В случае если вкладчик решил отказаться от пополнений и расходных операций, максимальная сумма вклада не ограничена. При других условиях она составит 10 млн рублей. Как отмечают клиенты, они особенно ценят возможность управлять сбережениями и самостоятельно выбирать доходность и удобные варианты доступа к деньгам.

Подробную информацию об условиях продукта «Свой вклад» можно получить на официальном сайте, а также в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

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