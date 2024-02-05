Рост засоров фиксируется как на сетях водоканала, так и на сетях абонентов.

Рост засоров фиксируется как на сетях водоканала, так и на сетях абонентов.

Омичи часто используют канализацию не по назначению и пытаются через нее утилизировать твердые бытовые отходы.

Ежедневно специалисты омского водоканала устраняют до 40 засоров в день на канализационных сетях устраняют. Каждый день, включая праздники и выходные, бригады водоканала выезжают, чтобы прочистить коммуникации. В 2022 году специалисты устранили 15 434 засора, а в 2023 году -17 382.

Рост количества засоров в водоканале фиксируют как на сетях, обслуживаемых предприятием, так и на сетях абонентов. Недавняя ситуация с подтоплением подвалов домов на улице Пригородная, где специалисты водоканала устранили аварийную ситуацию, на сетях, не обслуживаемых предприятием, связана с тем, что жители сбрасывают в канализацию текстильные отходы, влажные салфетки и другой мусор.

- Городская система водоотведения предназначена для приёма сточных вод. К сожалению, зачастую, горожане видят в ней универсальный способ утилизации всех видов мусора: строительного, бытового, средств гигиены и продуктов питания. Всё это сбивается в мотки и забивает канализационные коллекторы, снижая их пропускную способность. Поступающий на насосные станции мусор выводит из строя оборудование. А сотрудники очистных сооружений канализации несколько раз в день вручную и с помощью специальных приспособлений очищают решетки от крупного мусора, «приплывающего» на объект со сточными водами. Только на этом технологическом этапе из стоков ежедневно извлекается от 4 до 6 кубометров твёрдых бытовых отходов, – объясняет заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.

Для профилактики засоров сотрудники предприятия ежегодно промывают 450-470 км канализационных сетей, удаляя внутренние отложения со стен труб. Сточные воды, поступающие на очистные сооружения канализации, встречают семь автоматических решёток с прозором 3 мм. Оборудование буквально «прочесывает» стоки. Подобные автоматические решетки в последние годы специалисты устанавливают и на канализационных насосных станциях. Решетки удерживают мусор и постоянно извлекают его из стоков, за счет этого увеличивается скорость потока сточных вод и обеспечивается исправная работа насосного оборудования.

Омский водоканал просит горожан ответственно относиться к культуре пользования хозяйственно-бытовой канализацией. В систему водоотведения запрещается сбрасывать твердые бытовые отходы, влажные салфетки, предметы гигиены, лекарственные препараты, элементы одежды и ветошь. Недопустимо попадание в канализацию остатков продуктов питания, очистков от овощей и фруктов, жира и масел, краски и химических растворителей, строительного мусора.