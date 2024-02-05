Часть отставших от расписания рейсов уже вылетела. Другие только готовятся покинуть воздушный порт.

Часть отставших от расписания рейсов уже вылетела. Другие только готовятся покинуть воздушный порт.

Сегодня утром в Омском аэропорту снова произошли задержки. С опозданием почти на час вылетел рейс «Уральских авиалиний» в Москву. На 2,5 часа от расписания отстал борт «Азимута», который отправился в Уфу и Минеральные Воды. В пределах получаса составили также задержки рейсов в Санкт-Петербург и Москву авиакомпаний «Россия» и «Сибирь».

По данным онлайн-табло аэропорта, на 40 минут позже состоится вылет «ЮТэйр» в Сургут. Он планируется в 16:40. Рейс «Сибири» в Москву вместо 18:50 отправится ориентировочно в 19:05.

Причины задержек не сообщаются.