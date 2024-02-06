Выгоднее всего размещать средства на долгосрочный депозит с доходностью до 4 процентов годовых. Интерес к юаню в России продолжает расти.

Выгоднее всего размещать средства на долгосрочный депозит с доходностью до 4 процентов годовых. Интерес к юаню в России продолжает расти.

ПСБ увеличил ставку по вкладу в китайских юанях до 4 % годовых. Ее получают клиенты, которые открывают вклад «В юанях» на три года. При размещении средств на два года ставка составит 3,5 % годовых, на срок от одного года – 3,6 %, на срок 6 месяцев – 3,4 %*. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней (курс на открытии торгов 1 февраля – 12,51 рубля/юань).

– Интерес россиян к дружественным валютам, и первую очередь к юаню, существенно возрос – вкладчики все активнее используют китайскую валюту для диверсификации сбережений. Отвечая на этот запрос, мы повысили гибкость линейки юаневых вкладов и увеличили ставки на всех сроках размещения. В этом году мы ожидаем рост стоимости юаня относительно других валют и считаем, что сейчас наиболее подходящее время для открытия вклада в китайской валюте, – отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объеме операции от 1 млн рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи.

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва. Реклама