На объявление о потере портмоне с документами откликнулся любитель легких денег.

На объявление о потере портмоне с документами откликнулся любитель легких денег.

Житель Центрального округа попался на уловку мошенника из Кировской области. Как сообщили в полиции, 36-летний омич лишился 10 тыс. рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что потерял портмоне с документами и 5 тыс. рублей. Это произошло где-то по пути от остановки «Академия транспорта» до улицы Маяковского. Чтобы вернуть свое имущество, мужчина разместил объявление в соцсетях, пообещав вознаграждение тому, кто вернет кошелек.

Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сказал, что нашел портмоне. Он попросил вознаграждение заранее и, получив деньги, перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.