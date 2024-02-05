Омск-Информ
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·Общество

В Омск скоро придет новая техника, которая будет убирать снег. Машины обошлись в 150 млн рублей.

В скором времени в Омск поступит 11 дорожных машин и новое навесное оборудование. Техника будет бороться в городе со снегом. Как сообщил мэр Сергей Шелест, поставщики уже частично определены. 

– ООО «Эконива Сибирь» доставит в Омск 8 тяжелых автогрейдеров. ООО «Амкодор-Сибирь» – 3 фронтальных снегопогрузчика со снегоочистителями. В ближайшие дни станет известен победитель аукциона по поставке навесного оборудования – шнекороторов на базе тракторов МТЗ. Новый технический ресурс поможет нашим дорожникам в борьбе со снегом, – добавил Шелест.

Всего на эти цели выделили 150 млн рублей.

2467
·Общество

В Омск скоро придет новая техника, которая будет убирать снег. Машины обошлись в 150 млн рублей.

В скором времени в Омск поступит 11 дорожных машин и новое навесное оборудование. Техника будет бороться в городе со снегом. Как сообщил мэр Сергей Шелест, поставщики уже частично определены. 

– ООО «Эконива Сибирь» доставит в Омск 8 тяжелых автогрейдеров. ООО «Амкодор-Сибирь» – 3 фронтальных снегопогрузчика со снегоочистителями. В ближайшие дни станет известен победитель аукциона по поставке навесного оборудования – шнекороторов на базе тракторов МТЗ. Новый технический ресурс поможет нашим дорожникам в борьбе со снегом, – добавил Шелест.

Всего на эти цели выделили 150 млн рублей.

2467