Новый законопроект разработало МЧС, он внесен на рассмотрение в Госдуму. Единогласного одобрения идея пока не нашла.

Новый законопроект разработало МЧС, он внесен на рассмотрение в Госдуму. Единогласного одобрения идея пока не нашла.

МЧС России разработало новый законопроект, согласно которому людям, владеющим небольшими моторными лодками, придется проводить их государственную регистрацию и платить транспортный налог, сообщает «РГ». Проект внесен на рассмотрение в Госдуму в конце прошлого года.

В случае принятия закона появятся изменения в двух кодексах РФ – торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. Сегодня госрегистрации подлежат маломерные суда от 200 кг с мощностью двигателя не менее 8 киловатт.

Не у всех инициатива нашла одобрение. Например, отрицательное заключение дало Минэкономразвития. Его представителей не устраивает, что неясным остается правовой статус тех плавательных средств, которые сегодня госрегистрации не подлежат. А проект предлагает убрать этот пункт из кодекса.

Маломерные суда, на которые хотят распространить госрегистрацию и налогообложение, используются в основном для рыбной ловли. По словам исполняющего обязанности председателя правления Союза рыболовов Москвы и Московской области Бориса Мазалецкого, 80 % рыбаков – обладатели именно таких лодок. Также они есть у дачников и туристов, которые пользуются ими реже. Если все они отправятся регистрировать свои лодки, это может парализовать работу регистрирующих органов, да и собственники могут потерять колоссальное количество времени и нервов.

Более действенной для безопасности мерой эксперт назвал ужесточение штрафов за управление лодкой в состоянии опьянения. Ведь нетрезвый водитель одинаково опасен для окружающих и на суше, и на воде.