Объект должны охранять пять сторожей. У них будут рации и телефоны. Подрядчику заплатят 1 млн рублей.

Объект должны охранять пять сторожей. У них будут рации и телефоны. Подрядчику заплатят 1 млн рублей.

В Омске ищут подрядчика, который будет охранять недостроенный аэропорт Омск-Федоровка. Работать нужно будет с 1 марта по 30 апреля. За это подрядчик получит 1 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

На объекте должно быть три круглосуточных поста с пятью охранниками, которые будут патрулировать территорию пешком и на автомобилях. При себе они будут иметь рацию и телефон для связи.

Отметим, чтобы достроить аэропорт потребуется пять лет. Инвестиции составят 42 млрд рублей.