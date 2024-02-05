Судебным приставам пришлось разбираться в семейном конфликте, который произошел за-за квартиры на улице Лаптева.

Судебным приставам пришлось разбираться в семейном конфликте, который произошел за-за квартиры на улице Лаптева.

В суд с иском обратилась женщина. Она представляла интересы своей недееспособной сестры, опекуном которой является. Сестра обладает 2/3 доли собственности в двухкомнатной квартире в Омске на улице Лаптева. Эта доля приобретена по договору купли-продажи, еще 1/3 доли в квартире владеет 70-летний омич. Его действия и привели к судебному разбирательству.

– Мужчина создавал препятствия в пользовании квартирой, поменял замок и не открывал дверь, мотивируя свою позицию тем, что не желает находиться с опекуном гражданки в одной квартире, поскольку опекун не является собственником. В то же время проживающий в квартире омич не содержал недвижимость в должной мере, в связи с чем жилому помещению требовался ремонт, – сообщает пресс-служба ГУ УФССП по Омской области.

Рассмотрев гражданское дело, суд убедился, что у собственников равные права на квартиру, поэтому постановил вселить туда и владелицу доли, и ее сестру-опекуна.

– Особенностью данного случая являлось то, что ранее омич привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью предыдущему владельцу квартиры, у которого купила квартиру гражданка, – добавили в службе судебных приставов.

Поэтому с мужчиной, обосновавшимся в квартире на Лаптева, пришлось побеседовать судебному приставу. Он убедительно объяснил жильцу, что доступ в помещение придется предоставить обеим женщинам, а своим упрямством он только усугубит ситуацию. Омич передал специалисту необходимый набор ключей.

Судебное решение исполнено: права совладелицы восстановлены. Женщина начала пользоваться своими законными метрами и уже делает там ремонт.