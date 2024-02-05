Помещения собираются сдать в аренду на пять лет. Общая площадь – около 30 тыс. кв. м, а начальный размер арендной платы близок к миллиону рублей.

Помещения собираются сдать в аренду на пять лет. Общая площадь – около 30 тыс. кв. м, а начальный размер арендной платы близок к миллиону рублей.

Администрация Омска выставила на торги 18 нежилых зданий и помещений, расположенных на проспекте Мира, 112, в Советском округе. Публичные торги в электронной форме по заключению договоров аренды объявил департамент имущественных отношений.

– Совокупная площадь выставленных на аукцион объектов составляет 26,8 тыс. кв. м, общий начальный размер арендной платы – 919,1 тыс. рублей в месяц. Здания и помещения планируется сдать в аренду на пятилетний срок, – сообщается на сайте администрации Омска.

Прием заявок на участие в аукционе ведется до 26 февраля, торги назначены на 29 февраля.

Заинтересованные в заключении договоров аренды могут узнать всю необходимую информацию о состоянии, технических характеристиках помещений, зданий лично в в департаменте имущественных отношений (Краснофлотская, 8, кабинет 411) либо по телефону 93-63-06.