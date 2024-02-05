Женщина забирала запрещенные вещества из тайников и передавала другим курьерам. Полицейские задержали ее в подъезде жилого дома.

Женщина забирала запрещенные вещества из тайников и передавала другим курьерам. Полицейские задержали ее в подъезде жилого дома.

В поселке Биофабрика сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 43-летнюю местную жительницу. При обыске у нее был найден сверток с порошком. Эксперты установили, что это наркотик – производный эфедрона (меткатинона). Он вытянул на 502 грамма, что считается особо крупным размером.

– По предварительной информации, женщина работала оптовым курьером в онлайн-наркомаркете. В ее обязанности входило изъятие партий наркотика из тайников-закладок, фасовка и дальнейшая реализация на территории областного центра розничным курьерам бесконтактным способом. Данную партию запрещенных веществ по указанию кураторов она извлекла в лесопосадке в Омском районе, – пояснили в УМВД России по Омской области.

Женщина сама употребляет подобного рода вещества, к тому же у нее уже есть судимость за незаконный оборот наркотиков. Теперь на нее вновь заведено уголовное дело, а сама наркокурьерша заключена под стражу.