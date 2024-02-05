Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На них будет изображена огнеметная техника и надпись «Сила в правде!».
В Омске завершилось голосование за дизайн медалей, которые будут вручать участникам СВО и тем, кто помогает им и жителям Донбасса, Херсона и Запорожья. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, жители сделали выбор.
– В общем голосовании победил вариант № 1. Его выбрали более 4 тысяч человек. Опрос останавливаю. Спасибо всем за участие и неравнодушие, – отметил Хоценко.
Варианты, которые набрали меньше голосов:
·Общество

На них будет изображена огнеметная техника и надпись «Сила в правде!».
В Омске завершилось голосование за дизайн медалей, которые будут вручать участникам СВО и тем, кто помогает им и жителям Донбасса, Херсона и Запорожья. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, жители сделали выбор.
– В общем голосовании победил вариант № 1. Его выбрали более 4 тысяч человек. Опрос останавливаю. Спасибо всем за участие и неравнодушие, – отметил Хоценко.
Варианты, которые набрали меньше голосов: