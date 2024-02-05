Омск-Информ
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·Общество

Для участия в гонках собак привозили из различных городов. Собачьи упряжки посоревновались в скорости.
В Омской области прошли соревнования ездовых собак «Гиперборея-2024». Мероприятие проходило на территории базы отдыха «Политотдел». Для участия в гонках собак привозили из различных городов: Ижевска, Алтая, Республики Марий Эл, Москвы, Тюмени и Йошкар-Олы. 
Собачьи упряжки соревновались в скорости, также свою гонку устроили лыжники, которые проходили трассу с четвероногим другом.
Организаторами мероприятия стала омская региональная общественная организация «Спортивная федерация ездового спорта». Соревнования прошли в рамках реализации социального проекта «Ездовой спорт для всех».
·Общество

Для участия в гонках собак привозили из различных городов. Собачьи упряжки посоревновались в скорости.
В Омской области прошли соревнования ездовых собак «Гиперборея-2024». Мероприятие проходило на территории базы отдыха «Политотдел». Для участия в гонках собак привозили из различных городов: Ижевска, Алтая, Республики Марий Эл, Москвы, Тюмени и Йошкар-Олы. 
Собачьи упряжки соревновались в скорости, также свою гонку устроили лыжники, которые проходили трассу с четвероногим другом.
Организаторами мероприятия стала омская региональная общественная организация «Спортивная федерация ездового спорта». Соревнования прошли в рамках реализации социального проекта «Ездовой спорт для всех».