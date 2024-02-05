Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Отключения связаны с ремонтом водопровода, который начнется завтра.
Из-за ремонтных работ на водопроводе на Сенном тупике, 1а, часть многоэтажек Омска останется без воды. Отключение пройдет 6 февраля с 10:00 до 23:00 часов.
Водоснабжения не будет по следующим адресам:
  • Проспект Космический, 12, 14, 14д, к. 1;
  • улица Индустриальная, 5, 6, 4а, 4б, 3, 3а, 2, 1, 11, к. 1;
  • Сенной тупик, 1а, 3, 3а;
  • улица 3-я Кордная, 16, 14, 12, 8, 10, 9а, 26, 24, 24б, 24а, 23а, 23, к. 1, 30, 25а;
  • улица 4-я Кордная, 52а, 59а;
  • улица 5-я Кордная, 3, 5, 7, 4а.
Машины с питьевой водой будут располагаться на улице Индустриальной, 3, и 5-я Кордная, 7.
·Общество

Отключения связаны с ремонтом водопровода, который начнется завтра.
Из-за ремонтных работ на водопроводе на Сенном тупике, 1а, часть многоэтажек Омска останется без воды. Отключение пройдет 6 февраля с 10:00 до 23:00 часов.
Водоснабжения не будет по следующим адресам:
  • Проспект Космический, 12, 14, 14д, к. 1;
  • улица Индустриальная, 5, 6, 4а, 4б, 3, 3а, 2, 1, 11, к. 1;
  • Сенной тупик, 1а, 3, 3а;
  • улица 3-я Кордная, 16, 14, 12, 8, 10, 9а, 26, 24, 24б, 24а, 23а, 23, к. 1, 30, 25а;
  • улица 4-я Кордная, 52а, 59а;
  • улица 5-я Кордная, 3, 5, 7, 4а.
Машины с питьевой водой будут располагаться на улице Индустриальной, 3, и 5-я Кордная, 7.