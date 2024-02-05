Мужчина увидел в интернете объявление о продаже майнингового оборудования. Он перевел предоплату, но товар так и не получил.

Мужчина увидел в интернете объявление о продаже майнингового оборудования. Он перевел предоплату, но товар так и не получил.

К омским полицейским обратился 59-летний житель Воронежской области. Он рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже майнингового оборудования.

Мужчина связался с продавцом, который пояснил, что офис компании находится в Омске. Покупатель перевел предоплату в размере 134 тыс. рублей. В ответ он даже получил накладную транспортной компании.

– Впоследствии выяснилось, что заказ на доставку был сформирован, но для отправки товар так и не поступил. Связаться с менеджером интернет-магазина больше не удалось, поскольку на звонки никто не отвечал, – рассказали в областной прокуратуре.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.