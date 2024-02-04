Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в Кировском округе.
Сегодня около 16:59 на пересечения улиц Олега Кошевого и Торговой произошла авария. Как сообщает ГИБДД, 38-летний водитель Volvo допустил наезд на двух пешеходов.
Женщина 57 лет и девушка 18 лет шли по переходу на зеленый сигнал светофора. После аварии им потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.
2330
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в Кировском округе.
Сегодня около 16:59 на пересечения улиц Олега Кошевого и Торговой произошла авария. Как сообщает ГИБДД, 38-летний водитель Volvo допустил наезд на двух пешеходов.
Женщина 57 лет и девушка 18 лет шли по переходу на зеленый сигнал светофора. После аварии им потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.
2330