Она думала, что стала брокером, и под руководством финансового менеджера совершала липовые сделки.

Она думала, что стала брокером, и под руководством финансового менеджера совершала липовые сделки.

Очередной жертвой мошенников стала 52-летняя омичка. Как сообщили в полиции, жительница Советского округа потеряла более миллиона рублей.

В октябре она решила найти работу и оставила заявку с номером телефона на одном из сайтов. На следующий день с ней связалась менеджер и предложила вакансию удаленного оператора ПК. От женщины требовалось заполнять таблицы с информацией о результатах сделок по продаже валюты. Ей пообещали платить по 1000 рублей в день.

Женщина в течение месяца выполняла различные задания на тестовой площадке. После этого ей предложили самой зарабатывать на фондовой бирже. В конце октября курьер доставил ей кредитную карту с лимитом 74 000 рублей, а менеджер пояснил, что так положено по регламенту и кредит компенсируется бонусами. Женщина взяла еще 400 000 рублей в кредит и отправила все деньги на счета злоумышленников. В личном кабинете она увидела прибыль в 250 000 рублей и продолжила работу.

Правильно подбирать ставки ей помогал финансовый аналитик. После того как женщина ушла в минус на 2500 долларов, ее отправили на обучение в школу трейдеров, которое стоило ей 70 тыс. рублей. После этого омичка продолжила брать кредиты и переводить деньги мошенникам.

В январе на платформе якобы возник технический сбой, в результате которого брокерский счет женщины опять ушел в минус. Омичка связалась с финансовыми менеджерами, которые отказались восстанавливать ее счета, потому что это якобы не положено по регламенту. Тогда омичка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.