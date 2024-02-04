Организаторы торгов подчеркивают, что имущественный комплекс находится в 8 км от будущего Северного обхода Омска. Трассу скоро начнут строить.
В микрорайоне Загородном на окраине Центрального округа Омска продают неиспользующийся производственный комплекс. Он выставлен на торги по начальной цене 170 млн рублей.
Имущество продается единым лотом, который включает в себя 10 позиций: резервуар чистой воды, склад цемента, водонапорная башня, окорочное отделение, склад минералов и оборудования, насосная станция с энергоснабжением, материально-технический склад, административно-бытовой производственный корпуса с инженерными сетями.
– Комплекс находится в 8 км от строящегося Северного обхода города Омска, который соединит Новосибирскую и Тюменскую трассы, – указывается в объявлении на сайте «Российского аукционного дома». – Коммуникации не отрезаны, имеется возможность подключиться к электроснабжению, водоснабжению и газоснабжению. Также есть ж/д пути.
Аукцион по продаже объекта намечен на 3 апреля.