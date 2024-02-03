Дедушка ребенка не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Выяснилось, что девочка перевозилась с нарушением.

Дедушка ребенка не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Выяснилось, что девочка перевозилась с нарушением.

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло сегодня, 3 февраля, в 14.20 на 97 км Черлакского тракта. В аварию попал 56-летний мужчина, ехавший за рулем автомобиля «Шевроле Авео». Он не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля, а также двум его пассажирам, девочке 2020 г.р. и женщине 1970 г.р. Как установлено полицейскими, в момент аварии ребенок перевозился с нарушением ПДД, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На водителя, который, очевидно является дедушкой пострадавшей девочки, завели административное дело по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ за перевозку ребенка без автокресла. Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.