Пожилая женщина попала под влияние лжесотрудников полиции и Центробанка. Ее убедили заключить договор с мужчиной, проживающим в центре Омска.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 82-летней москвички. Пенсионерка лишилась квартиры стоимостью 23,5 млн рублей, продав ее жителю Омска.
Обрабатывать бабушку из столицы начали в ноябре 2023 года. Мошенники представлялись сотрудниками полиции и Центробанка РФ и якобы помогали пенсионерке спасти ее жилье от посягательств «черных риелторов». Обработка шла два месяца, и в январе 2024-го бабушка оформила договор купли-продажи своей квартиры 46-летнему жителю Омска. Полученные в результате сделки 23,5 млн рублей она перевела злоумышленникам, сообщает «СуперОмск». В правоохранительные органы женщина обратилась лишь несколько дней назад.
Удастся ли оспорить сделку, совершенную обманом, пока неизвестно.