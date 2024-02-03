В регионе продолжают орудовать дистанционные мошенники. С начала года жулики похитили у омичей более 66 млн рублей.

В регионе продолжают орудовать дистанционные мошенники. С начала года жулики похитили у омичей более 66 млн рублей.

С начала 2024 года в Омской области зарегистрировали 408 случаев мобильного мошенничества. Только за прошедшую неделю произошло 94 таких преступления. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, причиненный ущерб составил 66 млн рублей.

Так, 23 января в отдел полиции №1 по города Омску обратился 59-летний житель Воронежской области. Он рассказал, что хотел купить через интернет майнинговое оборудование, но был обманут.

Мужчина нашел объявление и связался с менеджером интернет-магазина, офис которого был расположен в Омске. Воронежец договорился о покупке интересующего его оборудования и перечислил 134 тыс. рублей на указанную банковскую карту. После этого менеджер отправил накладную транспортной компании.

Вскоре заказ на доставку был сформирован, но для отправки товар так и не поступил. Связаться с менеджером интернет-магазина больше не удалось, так как на звонки никто не отвечал.

Омичей просят быть внимательными при осуществлении сделок купли-продажи в интернете.