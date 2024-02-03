Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора. Продукция не соответствовала критериям качества и безопасности, заявили в ведомстве.
Расположенное в Советском округе Омска предприятие ООО «Альянс» производило корма для непродуктивных животных без добавления сырья, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Нарушение выявили сотрудники надзорного ведомства.
Уполномоченное лицо организации оформляло транзакции на производство таких кормов, как Grasy & Finn (ягненок, супер — премиум класса для стерилизованных собак средних и крупных пород при мочекаменной болезни), Siberia ZOO (индейка, супер-премиум класса для собак малых пород), Grasy & Finn (ягненок, супер — премиум класса для стерилизованных собак мелких пород, гипоаллергенный). При этом информация об использованных для производства ингредиентах не указывалась.
– Таким образом, продукция выработана с нарушением принципа прослеживаемости и не соответствует критериям качества и безопасности, – отметили в Россельхознадзоре.
За допущенные нарушения ООО «Альянс» было объявлено предостережение, а уполномоченному лицу компании приостановлена регистрация в системе «Меркурий» на 10 календарных дней.