В аварии столкнулись сразу три автомобиля. Двое людей оказались в больнице. Один из них – 6-летний мальчик.

В аварии столкнулись сразу три автомобиля. Двое людей оказались в больнице. Один из них – 6-летний мальчик.

Вчера, 2 февраля, в 20 часов 32 минут возле дома №32 по проспекту Мира (здание принадлежит Омскому педагогическому университету) произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу три автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, виновников аварии стал 25-летний водитель машины «Хендай». Молодой человек не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля «Субару» и столкнулся с ним. За его рулем находился 38-летний мужчина. После этого «Хендай» отбросило на другую машину – «Тойоту» под управлением 34-летнего омича.

- В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажирам автомобиля «Тойота» - 34-летней женщине и 6-летнему мальчику, - добавили в ведомстве.

Сейчас по факту произошедшего стражи порядка проводят проверку.