Мужчине дали 3 млн рублей на создание молочной фермы. Однако бизнесмен нарушил условия договора.

Мужчине дали 3 млн рублей на создание молочной фермы. Однако бизнесмен нарушил условия договора.

В мае 2021 года житель поселка Политотдел Любинского района получил грант на развитие свое бизнеса в размере 3 млн рублей. Предприниматель планировал создать молочную ферму. Для этого ему нужно было приобрести 51 корову и 2 доильных аппарата. Однако спустя время региональный Минсельхоз потребовал фермера вернуть все деньги.

Оказалось, что мужчина выполнил не все условия. Вместо 51 коровы он купил в два раза меньше – 26.

- В соответствии с указанным актом министерством выявлены нарушения условий гранта, - рассказали в Арбитражном суде Омской области.

Теперь, согласно решению суда, фермеру нужно вернуть весь грант. Сейчас бизнесмен выплатил Минсельхозу только 475 тыс. рублей.