Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель сбил 9-летнюю школьницу, после чего покинул место ДТП. Сейчас его ищут.

Во дворе омской гимназии № 115, которая находится на улице Спортивный проезд, сбили девочку, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в шестом часу вечера. После его совершения водитель скрылся. Пока даже неизвестно, на какой машине он ехал. 9-летней школьнице понадобилась медицинская помощь.

Тех, кто что-либо знает об этом ДТП или местонахождении водителя, просят позвонить по телефонам 79-35-04 либо 102.

·Происшествия

Водитель сбил 9-летнюю школьницу, после чего покинул место ДТП. Сейчас его ищут.

Во дворе омской гимназии № 115, которая находится на улице Спортивный проезд, сбили девочку, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в шестом часу вечера. После его совершения водитель скрылся. Пока даже неизвестно, на какой машине он ехал. 9-летней школьнице понадобилась медицинская помощь.

Тех, кто что-либо знает об этом ДТП или местонахождении водителя, просят позвонить по телефонам 79-35-04 либо 102.