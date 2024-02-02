Омск-Информ
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На то, чтобы отправить в технический нокаут соперника из Казахстана, бойцу потребовалось 3 минуты 34 секунды.

На стартовавшем сегодня в Омске турнире промоушена Александра Шлеменко по MMA SFC 9 есть первая победа омской школы единоборств «Шторм»: 23-летний омич Василий Мельников победил 26-летнего казахстанца Мухамедхана Оспанова.

Омич, проводивший свой дебютный профессиональный поединок, быстро перевел бой в партер. В этом положении он и добил гостя из Казахстана. Судьи засчитали победу техническим нокаутом.

Схватка продлилась 3 минуты 34 секунды.

Григорий Чучуйко

На то, чтобы отправить в технический нокаут соперника из Казахстана, бойцу потребовалось 3 минуты 34 секунды.

На стартовавшем сегодня в Омске турнире промоушена Александра Шлеменко по MMA SFC 9 есть первая победа омской школы единоборств «Шторм»: 23-летний омич Василий Мельников победил 26-летнего казахстанца Мухамедхана Оспанова.

Омич, проводивший свой дебютный профессиональный поединок, быстро перевел бой в партер. В этом положении он и добил гостя из Казахстана. Судьи засчитали победу техническим нокаутом.

Схватка продлилась 3 минуты 34 секунды.

Григорий Чучуйко