Благодаря этому к понедельнику в регионе потеплеет до –1…–6 градусов.

Благодаря этому к понедельнику в регионе потеплеет до –1…–6 градусов.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омскую область придет тепло с Атлантики. Оно начнет вытеснять холодный воздух из региона 4 февраля.

– В предстоящий со 2 по 5 февраля период на территории Омской области будет преобладать циклонический тип погоды. Ожидаются осадки разной интенсивности и контрастный температурный фон, – отметила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Завтра в регионе пройдет небольшой снег, ночью в некоторых районах будут наблюдаться туман и изморозь. Температура воздуха ночью составит –19…–24 градуса. При прояснении в регионе возможно похолодание до –30. Днем будет –7…–17. Температура воздуха в Омске ночью составит –22…–24 градуса, днем –12…–14.

В воскресенье, когда придет тепло с Атлантики, ночью будет –11…–24, а днем –2…–12. Ветер может усилиться до 13–18 м/с, тогда синоптики обещают метель.

В первый день рабочей недели, 5 февраля, температура воздуха продолжит повышаться. Ночью она составит –8…–18 градусов, днем –1…–6. Ожидаются снежные заносы и гололедица.