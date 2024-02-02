Омск-Информ
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·Общество

Городская администрация хочет отремонтировать еще шесть памятников. Все они находятся в разных округах.

Мэрия Омска расширила список памятников, которые нуждаются в ремонте. В него вошли шесть объектов.

Раньше в перечне было всего два памятника – памятники Солдата-Победителя и «Мать» в парке Победы. Теперь в список добавили памятник Борцам Революции, который находится в Старозагородной Роще, бюст Карбышева у здания омской таможни, памятник Борцам Революции у площади Ленина, стелу в сквере имени Морозова и памятник Ленину на Ильинской горке.

·Общество

Городская администрация хочет отремонтировать еще шесть памятников. Все они находятся в разных округах.

Мэрия Омска расширила список памятников, которые нуждаются в ремонте. В него вошли шесть объектов.

Раньше в перечне было всего два памятника – памятники Солдата-Победителя и «Мать» в парке Победы. Теперь в список добавили памятник Борцам Революции, который находится в Старозагородной Роще, бюст Карбышева у здания омской таможни, памятник Борцам Революции у площади Ленина, стелу в сквере имени Морозова и памятник Ленину на Ильинской горке.