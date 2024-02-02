Мужчина уверяет, что не собирался красть автомобиль, а одолжил его лишь на время.

Мужчина уверяет, что не собирался красть автомобиль, а одолжил его лишь на время.

В полицию с заявлением об угоне обратилась 62-летняя жительница Ленинского округа. Она рассказала, что ее авто «Хендай-Матрикс» было припарковано возле дома на улице Вострецова, но вскоре исчезло. Материальный ущерб составил 450 тыс. рублей.

Оказалось, что к пропаже иномарки причастен 59-летний омич, являющийся бывшим возлюбленным хозяйки машины. Он пояснил, что уже долгое время пытался помириться с экс-спутницей, но каждый раз получал отказ.

Мужчина работал сторожем в Азовском районе, и, когда он в очередной раз приехал к бывшей в надежде возобновить отношения, ее не оказалось дома. Ему было необходимо вернуться в район, и он вспомнил о запасных ключах от иномарки, которые хранились под крылом авто. Омич уверил, что хотел вернуть машину, но в итоге был задержан.

Теперь на мужчину заведено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.