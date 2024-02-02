Благодаря смягчающим обстоятельствам и раскаянию военнослужащему дали условный срок.

Благодаря смягчающим обстоятельствам и раскаянию военнослужащему дали условный срок.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному за самовольное оставление части. В июле 2023 года он не вернулся на службу из отпуска. Только спустя месяц его доставили в военную комендатуру.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. В суде отметили, что мужчина является ветераном боевых действий и имеет награды. При назначении наказания суд учел и другие смягчающие обстоятельства, например, состояние здоровья мобилизованного и членов его семьи.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Испытательный срок продлится два года. Решение вступило в законную силу.