Женщина договорилась со строителями, что они сделают в ее квартире ремонт. Однако качество работ омичку не устроило. Она решила идти в суд.

Женщина договорилась со строителями, что они сделают в ее квартире ремонт. Однако качество работ омичку не устроило. Она решила идти в суд.

В суд с иском к работникам строительной компании обратилась омичка с просьбой решить проблему сделанного некачественного ремонта в ее квартире. Она рассказала, что заключила устный договор с представителями фирмы на оказание услуг по ремонту квартиры, расположенной на 1-м Амурском проезде. Рабочие должны были сделать отделочные работы, заменить сантехнику, отремонтировать ванну, туалет и уложить кафель. Для закупки части материалов омичка отдала деньги подрядчику, а другую часть купила сама. При этом она полностью оплатила работу строителей.

Однако в срок ремонт сделан не был, и качество работ женщину не устроило: плитка была выложена криво, а пол выровнен с уклоном. Рабочие заверили, что все недостатки устранят. Но после того, как они покинули квартиру, на связь подрядчик решил больше не выходить.

Суд встал на сторону женщины и обязал строителей выплатить ей 360 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и понесенных убытков. Однако деньги так и не поступили. В проблему пришлось вмешаться судебным приставам.

– В целях исполнения решения суда судебные приставы предприняли комплекс мер, направленных на взыскание задолженности: применив ограничительные меры в отношении должников, направив постановления о временном ограничении на выезд должников из страны, о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, о наложении ареста на денежные средства должников, – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Только после этого мужчины погасили всю задолженность. Однако за несоблюдение срока, предоставленного для исполнения судебного решения, им пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 25 тыс. рублей.