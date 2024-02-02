После веселья компания подростков решила отправиться домой. Один из них взял машину отца и повез друзей. Но их ждал сюрприз.

После веселья компания подростков решила отправиться домой. Один из них взял машину отца и повез друзей. Но их ждал сюрприз.

В поселке Новоуральском Таврического района сотрудники ГИБДД поймали 16-летнего жителя села Сосновское. Подросток находился за рулем автомобиля ВАЗ-21074 в алкогольном опьянении.

– Полицейские заметили у несовершеннолетнего водителя признаки опьянения. Освидетельствование, проведенное в присутствии вызванного на место законного представителя подростка, подтвердило подозрение госавтоинспекторов: показания алкотектора составили 0,512 мг/л, – рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По словам молодого человека, накануне он веселился с друзьями, после чего решил отвезти их домой на автомобиле отца. Разрешения у родителей он не стал спрашивать.

В отношении подростка возбудили административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».