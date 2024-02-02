Пенсионерке позвонила «дочь» и сообщила, что она попала в ДТП. Чтобы спастись от уголовного наказания, нужны деньги. Но это оказался обман.

Пенсионерке позвонила «дочь» и сообщила, что она попала в ДТП. Чтобы спастись от уголовного наказания, нужны деньги. Но это оказался обман.

В отдел полиции № 9 обратилась 84-летняя омичка, которая рассказала, что из-за мошенников лишилась 2 млн рублей.

Вечером на стационарный телефон пенсионерке позвонила плачущая женщина. Она представилась дочерью омички и сообщила, что стала виновницей ДТП, а сейчас ее везут на операцию, и она больше не может говорить. Следом позвонил мужчина – «следователь». Он заявил, что для прекращения уголовного дела необходимо 18 тыс. долларов.

Пожилая омичка даже не думала и сразу же отдала все деньги курьеру. Спустя время ей снова позвонил «следователь» и запросил еще деньги. На этот раз бабушка отдала 2200 долларов, 500 евро и 300 тыс. рублей.

Проснувшись утром, пенсионерка поняла, что стала жертвой жуликов, так как ее дочь живет в другой стране.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, аферистов объявили в розыск.